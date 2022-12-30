公路連環飛石插穿中港貨車大銀幕　網民：執返條命

有網民周五（30日）在網上發布車cam片段，顯示一輛中港牌貨車在公路上行駛期間，被前車飛出的兩塊大石擊中，重型車擋風玻璃損毁，幸未有擊中司機。有網民留言猜測事發位置為內地，其後回到香港才拍攝損毀情況，又大嘆司機「執返條命」。



貨車被前方另一部車飛出的大石擊毁擋風玻璃。（網上片段截圖）

車cam片段顯示，事發時間為周四（29日）下午5時18分，涉事重型貨車於公路行駛期間，前方另一部車車尾突然飛出大量沙塵及多塊石頭，司機即扭軚向右閃避，惟車頭擋風玻璃左下方及中央位置相繼被兩塊大石擊中，其中一塊目測約30厘米乘30厘米的大石更插在擋風玻璃上。貨車向右閃避時更幾乎撞上路中分隔鐵欄及防撞欄，幸司機及時「回軚」救車。上載片段的網民未有交代事發地點，只留言「想囉（攞）人條命」。事發後的片段則顯示，貨車除擋風玻璃嚴重損毁，車頭左方泵把亦鬆脫，只以封箱膠紙貼住。

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片段上載到facebook「馬路的事討論區」後，有網民猜測事發地點為內地，司機其後回到香港才拍攝損毀情況，又有人認為幸司機夠集中精神，及時反應，「好彩執番條命」。又有網民分析，可能是前車的車輪卡住大石，高速行駛時大石飛出擊中後車，呼籲重型車司機若曾出入地盤或駛經有大石的路面，都檢查車軚有否卡住石頭，「安全駕駛到埗最重要」。