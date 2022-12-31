東區走廊搶的士｜司機遭毆打兼棄於公路　惡醉客揸走的士逃至西環

東區走廊發生搶的士案。今日（12月31日）凌晨約5時，一輛載客的士沿東區走廊，往柴灣方向行駛。途至鰂魚涌附近時，據報的士司機被車上男乘客毆打，惡客繼而搶走的士，絕塵而去。遇襲的士司機被棄於公路，負傷向其他車輛求助，有駕駛人士見狀代為報警，最後由救護車將他送往東區醫院治理。



消息稱，涉案男乘客搭車時報稱前往柴灣興華邨，搶走的士一個多小時後，及至早上約6時24分，警方接報指一輛的士在西環士美菲路爆胎及逆線行駛，最終人員在加多近街將其截獲，並在車上發現一名男子，初步相信為案中的士及男乘客，距東廊案發現場長達11公里。

的士司機黎先生憶述，他在油麻地白加士街與佐敦道交界，接載涉案的男乘客前往柴灣興華邨，對方上車時已酩酊大醉，期間又多次「嫌揸得慢」，途經紅隧時更一度動粗，企圖搶奪軚盤，險象環生，「不停喺後面打我，又搶我車軚！」

當的士駛至東區走廊時，黎又被對方揮拳打向頭、面，隨即感到暈眩。他為安全起見，立即將車停泊路邊及致電報警，「危險吖嘛，咁唯有停低部車啦！」有人見狀，隨即登上司機位將車駛走，將他棄於公路上，「見我落車佢又落車，上咗我個位開走（的士），截都截唔住佢！」黎慨嘆，以前亦曾遭醉客打傷，詎料又再度遇上同類事件。