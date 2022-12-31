東廊搶的士｜司機遭搶軚毆打兼棄於公路　惡醉客揸走的士逃至西環

東區走廊發生搶的士案。六旬的士司機在油麻地接載一名醉酒男乘客往柴灣，途中對方疑不滿車速慢，先後拳毆及搶軚施襲。司機無奈在東區走廊停車之際，卻被醉漢搶去的士駛走棄於公路。至案發後個多小時，涉事的士在西環逆線行車，結果被警方截獲，拘捕涉嫌男子。



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遇事的士司機姓黎，輕傷送院敷治。他憶述事件經過稱，凌晨5時許，他在油麻地白加士街與佐敦道交界，接載涉案的男乘客往柴灣興華邨，對方上車時已酩酊大醉，其間多次不滿他開得慢，嘮嘮叨叨，途經紅隧時更動粗，企圖搶奪軚盤。黎說：「佢不停喺後面打我，又搶我車軚！」險象環生。

當的士駛至東區走廊時，黎又被對方揮拳打頭和面，他感到暈眩，為安全起見，立即將車停泊路邊。黎解釋說：「危險吖嘛，咁唯有停低部車啦！」該男子隨即進佔司機位將車駛走，將他棄於公路上。「見我落車佢又落車，上咗我個位開走（的士），截都截唔住佢！」黎慨嘆，以前亦曾遭醉客打傷，不料又再度遇上同類事件。

遇襲的士司機黎先生送院治理。

至清晨6時24分，有市民在西環加多近街發現一輛的士逆線行車，覺得危險而報警。警方到場兜截，最後在蒲飛路近士美菲路截獲一輛的士，它左前胎撞爛，經調查確定是在東區走廊被搶之的士，拘捕車上男子涉嫌酒後駕駛，現正在場調查中。