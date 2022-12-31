新界南警區拘14男女　涉27宗冒認官員騙案　涉款1,700萬元

警方新界南警區過去兩日（29 至30日）展開代號「天鏡」的打擊電話騙案行動，共拘捕12男2女，涉嫌以「以欺騙手段取得財產」，涉款達1,700萬元。



警方荃灣警區重案組第一隊主管鄧菁濱稱，注意到區內的電話騙案有上升趨勢，於是採取代號「天鏡」行動，結果拘捕10男2女，年齡介乎18至52歲，他們分別為兩個詐騙集團的成員 ，為騙徒提供戶口收取贜款及處理犯罪得益。

他們涉及全港27宗手法相近的假冒官員騙案，手法都是自稱內地公安或衞生署人員，以不同藉口要求受害人交出戶口資料及轉賬到指定戶口。受害人年齡由19至80歲，單一涉及款項，由17,000元至350萬不等，總涉款達1,700萬元。

行動中，人員檢獲一些銀行文件及多部手提電話，懷疑與案有關。12名被捕人涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，他們已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

荃灣警區掙取代號「天鏡」拘捕行動，拘捕14名男女。（羅敏妍攝）

重案組第二隊主管李欣林督察，簡述另一宗「猜猜我是誰」的案情稱，警方於前日（29日）在旺角及上水分別拘捕一名18歲姓杜及一名20歲姓李男子，他們均無業，於本月6日訛稱是一名80歲老翁的兒子，因牽涉刑事案件而需要繳交保釋金，遂上門假冒為兒子的友人，並騙取3萬元。老翁及後向親人求證，始知受騙，於是報案。兩名被捕男子現正被扣留調查。

李補充，過去兩個月（11月至12月30日），新界南警區共破獲28宗騙案，共拘捕39人，年齡由15至52歲，全部都是欺騙受害人將錢存入指定戶口，或到指定地點交易。她提醒市民要多關心及分享防騙資訊予身邊長者，如接到家人須要金錢協助的電話，要保持冷靜，向相關家人求證，或電警方防騙易18222求助。

另外，年近歲晚，歹徒會有各類型搵快錢的手法，如騙案及爆竊等謀利，市民要提高警覺及防盜意識；年青人亦勿因搵快錢被利用，包括協助收取物件。以欺騙手段獲得財產罪，最高可判入獄10年；串謀詐騙及洗黑錢，最高可判入獄14年。