鯉魚門村酒樓遭爆竊　賊人盜已簽名支票兌現$17萬　警拘4黑漢

年近歲晚，有賊人潛入油塘鯉魚門村一間酒樓爆竊，偷取現金和已經簽好、沒寫銀碼的支票，得手再派同黨兌現支票「揾快錢過肥年」，支票被兌走的金額達17萬元，警方經調查後拘捕4名男子。據了解，被捕男子均有黑幫背景。



觀塘警區重案組第一隊主管余蔚嬋督察交代案情。（朱永倫攝）

涉案4名男子年齡介乎34至41歲，均屬黑社會成員，其中兩人是主腦，餘下兩人負責兌現支票，涉嫌「爆竊」及「盜竊」罪被捕，現正被扣留調查，稍後時間將會落案起訴。

觀塘警區重案組第一隊主管余蔚嬋督察交代案情指，警方上月15日接報，指油塘鯉魚門村一間酒樓發生爆竊案，經初步調查後相信賊人從一個沒有鎖好的窗戶潛入酒樓，撬開保險箱偷走2.5萬元現金，以及酒樓負責人於案發前預先簽好的數張沒寫銀碼支票，賊人隨後派同黨到不同銀行兌現支票，令酒樓損失17萬元。警方經深入調查和情報分析後鎖定疑犯，前日和昨日（30日和31日）在油尖旺一帶作出拘捕，行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

余蔚嬋呼籲商戶避免在店內儲放大量現金和支票，而且需要妥善處理貴重物品，年近歲晚加上通關在即，商戶生意額和現金都會增加，提醒市民做好防盜措施，包括安裝閉路電視和鎖好門窗和鐵閘，避免賊人有機可乘，警方強調，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法，同時呼籲市民及保安員時刻保持警覺，如發現任何形跡可疑人士，請立刻報案。