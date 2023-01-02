馬鞍山鎅頸案│夫婦人緣佳常與友聚會　鄰居聞悲訊後情緒低落

馬鞍山日前除夕夜（31日）揭發一宗企圖謀殺及自殺案，44歲姓陳女子頸部受傷不治，其同齡丈夫的頸部亦受傷，需送院治理。據悉，陳女與姓黎丈夫同住馬鞍山錦豐苑錦菱閣一單位，兩人人緣不俗，不時有友人到他們的住所相聚玩樂，案發前陳女的一名友人更帶上食物到上址探訪。有鄰居指平時甚少聽到該夫婦吵鬧，亦與他們有說有笑，得知悲劇後情緒低落，心情沉重。



案發當日（31日）陳女頸部受傷，由救護車送院搶救，最終不治，黎男頸部受輕傷，清醒送院治理，目前情況穩定，警方在現場發現女死者的遺書，相信事件與感情有關。據了解，有人聲稱，案發時遭到女死者襲擊，對方隨後割頸自殺。

《香港01》今（2日）再到錦菱閣了解，據悉，姓黎男住戶與胞弟居住上址約25年，及後胞弟已搬出，直至陳女於6至8年前與黎結婚後入住。雙方平日行為無異，人緣亦不俗，有鄰居指平時甚少聽到該夫婦吵鬧，反而不時聽到他們與朋友在家聚會、打麻雀及唱歌的聲音。

有鄰居透露，案發當日下午時份，陳女的一名相熟的友人送食物到上址後離開，當時不見異樣。或許是因為家中開了電視，鄰居當晚亦聽不到任何吵鬧聲。直至在較夜時份才聽到吵雜聲，他開門查看才驚覺有大量警員及救護員，當時亦不以為然，以為有人跌倒或者染疫，後來才知道發生悲劇。鄰居指，平日與夫婦兩人關係不俗，出門時會打招呼，有說有笑，聞悲訊後心情沉重低落。

馬鞍山錦豐苑錦菱閣在除夕夜發生企圖謀殺及自殺案，夫婦鎅頸釀妻死夫傷。（朱永倫攝）

案件現交由沙田警區重案組跟進，大批警員曾到案發單位調查，並檢走一把刀及一批衣物，懷疑與案有關。警方後日（3日）將安排為死者進行驗屍，以確定死因。

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