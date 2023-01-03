警東九龍大規模反黑　連冚5間賭檔及酒吧　90人被捕最細16歲

東九龍總區刑事部連同各警區，一連四日（2022年12月30日至2023年1月2日）展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」反罪惡行動，大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動，並突擊搜查秀茂坪、牛頭角及觀塘區內多個地點，搗破3個麻雀賭檔及2間無牌酒吧。



行動中，警方合共拘捕51名本地男子、29名本地女子及10名內地男女，年齡介乎16至71歲，他們涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在無領取牌照的地方飲酒」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」等罪。人員共檢獲304罐啤酒、22支烈酒、5支紅酒、7張自動麻雀枱及約12萬元賭款。

警方重申，打擊黑社會活動一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續主動執法，打擊各種犯罪活動。

根據香港法例第109章《應課稅品條例》第17（3B）條及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款100萬元及監禁兩年。另根據香港法例第109章《應課稅品條例》及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款2,000元。

此外，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬港元及監禁9個月。