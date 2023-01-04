尖沙咀元旦清晨黑幫混戰　反黑組扣查4人　拘捕行動仍在進行

尖沙咀於元旦（1日）清晨發生黑幫持刀追斬案。本月2日，網上流傳兩段短片，顯示一間疑似派對房間內，有兩幫共約40人爭執，其中一方有人手持疑似兩呎長利刀及棍狀物體指嚇另一方，其後更作勢要斬向對方，又揮棍打人，一名男子疑被扑中流血。另一條片拍到有數名持刀男子在街頭互相追逐，一度對峙企圖互斬對方。消息指，兩黑幫「和勝和」與「新義安」成員飲酒後爆發爭執，其後和勝和成員持刀到場尋仇。



警方於今日（4日）回覆指，於1月1日清晨6時49分接獲報案，指漆咸道南107至109號對出有十多人持利器打鬥。人員接報到場，未有發現上址有人打鬥。油尖警區反三合會行動組經過深入調查後，昨晚（1月3日）及今日（1月4日）凌晨於沙田、葵涌及尖沙咀，拘捕四名男子，年齡介乎27至34歲，涉嫌「公眾地方打鬥」。被捕男子現正被扣留調查。拘捕行動仍在進行中。

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警方強調對打擊三合會及有組織罪案活動一直不遺餘力，亦絕不容忍任何目無法紀的暴力行為。警方有決心及有能力打擊與三合會有關的罪行，並會繼續以情報主導的行動，打擊黑社會活動及其收入來源。

另一片段則顯示，有數名男子持刀在街頭互相追斬，其中一方急跑逃去。（網上影片截圖）