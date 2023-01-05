機場工程車司機被飛機門夾住　消防員到場救出

撰文：羅敏妍
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今日（5日）上午8時16分，警方接報大嶼山赤鱲角機場有工程車司機被飛機門夾住。消防及救護員到場替傷者解困，隨後送往瑪嘉烈醫院治理；事故原因有待進一步了解，警方列交通意外有人受傷處理。

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