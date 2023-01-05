長沙灣22歲男子駕電動載具　涉5罪被捕

警方長沙灣分區由2022年7月至今，就打擊非法駕駛電動可移動工具進行多次行動，共拘捕20人。長沙灣分區昨天（4日）在區內進行重點交通執法行動，特別針對非法駕駛電動可移動工具等罪行，拘捕1名22歲男子涉嫌「駕駛未有登記車輛」等5罪。



行動旨在提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。該名被捕的22歲姓廖男子，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛時無佩帶頭盔」及「在行人路上駕駛或策騎」等。

西九龍裁判法院由2022年9月至12月就8宗由長沙灣分區負責、有關非法駕駛電動可移動工具的案件作出判決，該8名年齡介乎17至46歲的被告，分別被判罰款數千至過萬元不等及監禁14天（緩刑2個月），所有被定罪人士均被吊銷駕駛執照12個月。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。