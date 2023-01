警方國安處拘24歲男子　涉於連登討論區發布煽動意圖訊息

香港警務處國家安全處今日(5日)上午於九龍區採取執法行動,拘捕一名24歲男子,涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪。

警方調查顯示,該名姓王被捕男子於2022年11月至12月期間,在網上社交平台持續發布具煽動意圖的訊息,當中包括宣揚港獨主義、煽動他人推翻中央政府及香港特別行政區政府、引起他人憎恨司法機構、法官及執法人員,以及呼籲抵制防疫政策等。 被捕人現正被扣留調查。

據了解,被捕人涉嫌於連登討論區以其個人帳戶留言,當中包括「光復香港,時代革命」等,又曾呼籲不要配合大廈強檢。另外,被捕人亦用其facebook帳戶轉載煽動刊物《羊村 2.0》下載網址,並留言「Catch me if you can」。

此外,警方根據法庭手令,搜查該名被捕男子的住所,並檢獲曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。警方提醒市民,「作出具煽動意圖的作為」罪屬嚴重罪行,首次定罪已可被判處監禁2年。市民切勿以身試法。