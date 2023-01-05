警觀塘元朗打擊非法賭博搗3麻雀檔　拘30男女最老86歲

警方今日（5日）先後在觀塘和元朗展開反賭博行動，搗破3個懷疑非法麻雀賭檔，總共拘捕30名男女，全部人正被扣查，當中年紀最大一人已屆86歲。



警方在觀塘崇仁街搗破兩個懷疑非法麻雀賭檔，共拘捕22名男女。（警方提供圖片）

觀塘警區特別職務隊人員今日（5日）大約傍晚6時，在區內展開反賭博行動，突擊搜查崇仁街兩個住宅單位，搗破兩個懷疑非法麻雀賭檔，警方在其中一個涉案單位，以涉嫌「經營賭博場所」拘捕一名50歲姓莊本地男子，並以涉嫌「在賭博場所內賭博」拘捕3名本地男子及一名本地女子（45至63歲）。在另一單位，警方則拘捕一名51歲姓白本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外，場內12名本地男子及4名本地女子（43至86歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕人正被扣查，警方檢獲7張電動麻雀枱、10副麻雀及約3200元賭款。

警方突擊搜查元朗福德街一個單位，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕8人。（警方提供圖片）

另外，元朗警區特別職務隊根據線報及經調查後，今日傍晚時段在區內展開代號「犁庭掃穴」的反賭博行動，突擊搜查元朗福德街一個單位，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕一名67歲姓温本地男子，涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」；另外，7名年齡介乎60歲至74歲的本地男子涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，警員共檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、10張椅子及約1500元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。