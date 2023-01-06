警深水埗荃灣搗兩賭檔　拘18人包括3通緝犯

警方今日（6日）在深水埗及荃灣搗破兩個懷疑非法賭檔，合共拘捕18人，包括3名通緝犯，被捕人全部正被扣查。行動中警方檢獲一批賭博用具、一批充值點數遊戲卡、兩部釣魚機、五部遊戲機，一部讀卡機及約1.85萬元賭款。



警方在深水埗福榮街搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲一批賭博用具。（警方提供）

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日傍晚在區內展開「犁庭掃穴」反三合會行動，突擊搜查福榮街一單位，搗破涉案賭檔。現場一名48歲姓李男子涉嫌「管理賭博場所」被捕。警方並以涉嫌「在賭博場所內賭博」，拘捕另外4男2女（22至59歲）。其中兩名男子未能出示身分證明文件，同時涉嫌「外出時未有攜帶身分證明文件」被捕。警方調查後亦發現，其中2男1女是被通緝者。行動中警方檢獲一批賭博用具、一批充值點數遊戲卡及約3500元賭款。

警方在深水埗福榮街搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕7名男女。（警方提供）

荃灣警區反三合會行動組及特別職務隊人員則在今日下午約5時，突擊搜查二陂坊一單位，搗破一個懷疑非法賭檔，拘捕一名55歲姓李女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。場內另外7名本地男子、兩名本地女子及一名內地男子（27至52歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌在場所內沒有佩戴好口罩，違反第599F章，被發定額罰款通知書。

警方在荃灣的行動中，檢獲兩部釣魚機、5部遊戲機，一部讀卡機、一批遊戲卡及約1.5萬元賭款。

另一賭檔兩女遭起訴

另外，深水埗警區人員本月2日在大南街一單位內，搗破另一個懷疑非法釣魚機賭檔，一名35歲本地女子被捕一項「管理賭博場所」罪，另一42歲女子被控一項「在賭博場所內賭博」罪，本月12日在西九龍裁判法院提堂。