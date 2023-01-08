警港島拘3男涉駕電動車　發52張單車違例傳票

港島總區交通部聯同港島各警區上周四（5日）起一連三天進行代號「朝陽」行動，在區內多個單車交通意外及違例黑點採取執法行動，打擊單車違例事項及非法駕駛電動可移動工具，總共發出52張傳票，主要涉及單車使用者不小心騎踏單車、不遵守交通標誌或道路標記、沒有裝配警報儀器及沒有裝配反光體，同時警員拘捕3名年齡介乎31至54歲本地男子，分別涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。所有被捕男子已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。行動中，警員共檢獲兩部電動單車及一部電動滑板車。



另外，進行道路安全行動期間，港島交通部亦派發超過415張防騙傳單，提醒司機或市民提防騙案，透過面對面溝通提高市民防罪意識。

警方提醒市民，香港法例第374章《道路交通規例》亦適用於單車使用者，呼籲各單車使用者遵守相關交通規例，以減少交通意外，保障自己及其他道路使用者安全。另外，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。