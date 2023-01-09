興東邨奪命火｜火場曝光　屋內嚴重焚毀　單位未解封工人清潔走廊

西灣河興東邨興祖樓21樓一個單位昨日（8日）發生奪命火警，消防事後發現起火單位內有一具因嚴重燒毀而身分不明的焦屍，交由東區警區重案組第一隊跟進。據了解，警方證實死者為51歲無業男子張秋，他本身獨居上址，生前有吸煙習慣，初步相信死者在床上吸煙，引致火警，案件沒有可疑。

今日（9日）下午《香港01》記者再次到場了解，發現清潔工人在起火單位對開清潔被熏黑的牆壁，火場尚未解封，隔着鐵閘可見，屋內嚴重焚毀，牆身和天花板熏黑，雜物散落一地。



昨（8日）午西灣河興東邨興祖樓21樓一個面積大約4米乘5米單位發生火警，火勢猛烈，冒出大量濃煙，直衝半空，消防接報到場，派出一隊煙帽隊及動用一條喉救火，半小時內將火救熄，火警期間沒有發生爆炸，消防員在單位內發現一具屍體。事件中有500名住戶自行疏散至安全位置，火勢沒有蔓延到其他單位，其他居民沒有受傷。

今日（9日）早上《香港01》記者再到現場，發現意外後，涉事樓層有部分位置被焚毀，樓層內有牆壁及天花板熏黑，現場仍留有大批警員，目前仍封鎖現場，正在涉事單位內調查。

據悉，警方一直調查起火原因，獲悉死者生前有吸煙習慣，2018年2月上址曾發生火警，當時煙灰盅着火，死者自行救熄後報警。初步相信今次火警和死者吸煙有關。

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