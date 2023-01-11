跨部門反非法入境及黑工　26人被捕

旺角警區特別職務隊聯同牌照組、軍裝巡邏小隊、刑事調查隊、西九龍總區機動部隊、入境事務處及民政事務署人員，展開代號「冠軍（CHAMPION）」跨部門反非法入境者及非法勞工行動，昨日（10日）突擊巡查旺角區多個地點。



行動中，人員合共拘捕10人，包括1名本地男子、2名內地女子、5名非華裔女子及2名外籍女子，年齡介乎26至39歲，他們分涉「違反逗留條件」、「逾期居留」及「外出時沒有攜帶身分證明文件」等罪，全部人正被扣查，部份被捕人士稍後將交由入境事務處跟進。

另外，新界南總區機動部隊聯同荃灣警區、葵青警區、沙田警區、大嶼山警區、機場警區及入境事務處人員，昨日（10日）亦展開代號「冠軍（CHAMPION）」反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點，合共拘捕16人，包括7名本地男子、1名本地女子、1名內地男子、5名內地女子及2名非華裔男子，年齡介乎20至80歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆違反逗留條件」、「遭拒絕給予在香港入境的准許人士接受僱傭工作」、「僱用不可合法受僱的人」等。行動期間，人員亦發現其中3名本地男子為通緝人士。被捕人士正被扣查，部份將交由入境處跟進。

警方表示，旺角警區一直積極打擊相關罪行，並與相關部門和持份者合作搜集情報，在不同地點採取突擊或聯合行動。

根據香港法例115章《入境條例》，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，可被判罰五萬港元及監禁兩年。所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年，協助及教唆者均會被檢控。