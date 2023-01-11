網上社區市集賣冒牌SK-II、Clarins護膚品　海關檢$96萬貨拘一男

海關早前接獲舉報，指有賣家在網上社區市集開設專頁，售賣懷疑冒牌化妝護膚品和香水，其中包括知名品牌SK-II、Clarins及Chanel。其後，海關人員喬裝顧客進行網上試購，經深入調查及在商標持有人的協助下，於昨日（10日）採取執法行動，突擊搜查元朗一個住宅單位，並拘捕一名45歲懷疑涉案男子。行動中，海關檢獲約2600件懷疑冒牌產品，估計市值約96萬元。



海關檢獲的2600件懷疑冒牌產品，包括知名品牌SK-II、Clarins及Chanel。（海關提供相片）

案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關亦正追查涉案貨品的來源，並會將樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪或網店，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關同時提醒在網上售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。