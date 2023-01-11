葵涌工廈單位變毒品倉　海關查空運包裹檢$1,100萬大麻花拘夫婦

農曆新年臨近，有毒販租用葵涌一個工廈單位，闢作毒品儲存和分銷中心，部署將毒品空運到港應付需求。但海關經X光檢查後，揭發報稱載有衣物的貨物，實為共重62公斤的懷疑大麻花，市值約1,100萬元。人員其後採取行動，上門拘捕一名收貨女子及其丈夫，兩人涉嫌收取數千元報酬，將毒品供應給本地娛樂場所。



被捕夫婦分別48歲和41歲、報稱地盤工人和家庭主婦，同涉「販運危險藥物」罪名被捕，正被扣留調查，被捕男子以自己公司名義，今年1月1日租用涉案工廈單位，相信用作毒品儲存和分銷中心。據了解，有人案發前開設一間貿易公司。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任劉偉倫交代案情。（梁偉權攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任劉偉倫交代案情指，海關機場科人員前日（9日）根據風險評估原則，揀選和查驗一批由美國空運抵港、報稱載有7箱衣物的貨物，經X光檢查後認為有可疑，於是打開檢查，發現沒有衣物，反而有113包共重62公斤的懷疑大麻花，市值約1,100萬元，毒品調查科於是接手跟進調查，昨日（10日）展開監控遞送行動，下午在葵涌一個工廈單位拘捕一名收貨女子，同日晚上再在該個單位拘捕另一名男子，相信兩人收取數千元報酬，將毒品供應給本地娛樂場所，是次行動搗破一個剛成立的毒品儲存和分銷中心，海關透過風險評估策略和高效儀儀器，成功阻止毒品流入市面，調查仍然繼續。

劉偉倫指出，本港毒品需求增加，尤其是農曆新年前，海關加大執法力度嚴厲打擊各項販毒活動，提醒市民切勿貪圖利益而以身試法，業主一旦懷疑租客利用單位販毒，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動，重申根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。