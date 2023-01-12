警搗深水埗按摩店　揭兼營淫窟賭檔

警方表示，深水埗警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，1月11日）下午約3時在區內展開掃黄行動，突擊搜查欽州街一間樓上按摩店，搗破一個懷疑賣淫場所及非法麻雀賭檔。行動中，人員共拘捕4男3女，當中一名42歲姓羅女子，涉嫌「管理賣淫場所」及「管理賭博場所」被捕，另外2名本地女子及4名本地男子，年齡介乎49至70歲，則涉嫌「協助管理賣淫場所」及「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。人員於行動中檢獲一批帳簿、按摩床、按摩油、避孕套、即棄內褲、電子麻雀枱及麻雀等證物。



此外，西九龍總區刑事部聯同深水埗警區反三合會行動組人員，亦於1月11日晚上約10時於深水埗區內展開代號為積雪（THICKSNOW）及致極（POLEREACH）的反罪惡行動，突擊搜查南昌街一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。行動中，人員拘捕一名50歲外藉男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外4名外籍男子及5名外籍女子，年齡介乎36至70歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。人員行動中共檢獲兩副啤牌及小量現金。

根據香港法例第139章《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。而根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博亦屬嚴重罪行，巿民切勿以身試法。警方稱，會繼續留意有關情況及進行情報搜集，致力打擊各項非法活動。