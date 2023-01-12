跨部門反黑工拘6人　包括被通緝內地男　外籍女涉誤導警員

警方表示，油尖警區聯同入境事務處人員根據線報及經深入調查後，昨日（1月11日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法入境者及反非法勞工行動，突擊搜查區內多個地點。行動中，人員共拘捕6人，年齡介乎24至46歲，當中包括4名內地女子、1名內地男子及1名非華裔女子。他們分別涉嫌「誤導警務人員」、「行使他人身份證明文件」、「違反逗留條件」及「未獲入境處處長授權而留在香港」等罪名被捕。人員亦發現該名内地男子為被通緝人士。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由入境事務處跟進。



警方指，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁2年。