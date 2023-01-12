深水埗偷長腳蟹｜受害店主：賊人疑為慣犯　鄰近海鮮檔曾被偷龍蝦

深水埗昨（12日）發生偷蟹竊案。一名賊人在一所海鮮店近門口位置抱走長腳蟹後逃去無蹤。《香港01》向店舖負責人彭小姐了解，她懷疑「偷蟹賊」在附近一帶連環犯案，鄰近另有海鮮店遭殃。彭小姐對偷蟹事件感到驚訝，直言「（原來）成隻活蟹拎走都有人會做」，形容賊人手法猖狂。事件發生後，彭小姐不想坐視不理，故在網上發帖希望市民「幫幫眼」，提供資訊盡早擒拿偷蟹賊，同時亦希望提醒其他同行及海鮮店，要提防同類事件。



彭小姐講述事情經過，原來店員並沒有即時發現偷蟹賊抱走長腳蟹，因為他們均在處理洗蟹、賣蟹等不同店務，故沒有人到店門位置，所以事發後亦沒有為意。事件乃由附近相熟海鮮店揭發，有鄰店員工目擊男子抱蟹狂奔感到可疑，於是通知店方，彭小姐翻查閉路電視後才驚覺有人偷蟹。

彭小姐之後報案求助，當時負責調查的警員翻查閉路電視時竟稱「似係喇，似係喇」，彭小姐再追問之下刑事調查隊警員透露，附近有海鮮檔亦遭同樣手法偷海鮮，有店舖被偷走龍蝦，更曾試過一日超過一宗，疑犯疑為同一人。彭小姐指附近有大量海鮮店及食肆，不排除賊人將蟹抱走後到附近變賣海鮮，更指閉路電視拍到另一人在店門徘徊，懷疑有人助偷蟹賊「睇水」。

彭小姐指其海鮮店去年年頭開始營業，直言未曾遇過如此猖狂的盜竊行為，事件中被偷的阿拉斯加長腳蟹屬大蟹，至少有5斤重，價值1500至2000元。彭小姐希望市民「幫幫眼」，提供資訊盡早擒拿偷蟹賊，同時亦希望提醒其他同行及海鮮店，要提防同類事件。

事發於昨日（11日）5時25分，警方接獲深水埗福榮街47號一間海鮮店職員報案。據了解，事發後有人向店員表示目擊有人抱走店內長腳蟹，之後店員隨即翻查閉路電視，發現有人「順手牽蟹」。警方暫案件例作「盜竊」，交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。