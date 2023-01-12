騙徒誘同事玩Apps取自拍照　騙銀行貸款$180萬　警拘主腦等3人

1名30歲資料搜集員，夥同家人和女友，訛稱玩新推出的手機應用程式，騙去3位同事的自拍照，再偷走他們有個人資料的文件，成功申請虛擬銀行戶口，騙取180萬元貸款。警方接報後拘捕主腦及同黨共3人 。



荃灣警區科技罪案隊督察麥海文交代案情稱，去年7月接獲3名受害人報案，指他們遭歹徒冒認身份向虛擬銀行開戶口及申請貸款，涉及款項180萬元。警方經調查後，於去年8月在黃大仙拘捕30歲男子，他是案中主腦，至昨日再在黃大仙及元朗拘捕兩名女子（26至29歲），她們分別是男疑犯的家人及女朋友。

歹徒行騙手法4部曲。（蔡正邦攝）

麥海文續稱，主腦犯案有4個步驟，首先安排家人和女朋友在虛擬銀行開立戶口，以了解開戶流程，包括認證手續所須要遞交的文件等；然後再騙取受害人提供自拍照，以成功通過虛擬銀行的認證規定，並偷取受害人的身份證、銀行文件及稅務文件上載到程式；繼而利用3名受害人的個人資料，連同兩名同黨的資料，開立共5個虛擬銀行帳戶，成功騙取共180萬元貨款；最後款項被轉到主腦及兩名同黨的戶口進行洗黑錢。

麥海文特別指出，申請虛擬銀行的戶口，需要拍攝身份證及進行人面識別。主腦在非牟利機構任職資料搜集員，兩男一女的受害人（38至39歲）都是他的同事。他向受害人訛稱，試玩新的手機應用程式，可以有趣地變化面容，誘使受害人提供自拍照。然後在工作期間，趁受害人不察覺，偷去他們的身份證及銀行文件等等。

180萬元的貸款分5筆批出，由20至40萬元不等，警方仍然追查騙款下落；至於受害人是否要承擔貸款，警方稱有待進一步了解。

男疑犯涉嫌訛騙，去年被捕時獲准保釋，警方於昨日再次拘捕他，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。而兩名女疑犯涉嫌洗黑錢被捕。行動中，人員檢獲多部手提電話及一批銀行文件等證物。

消息稱，案件被揭發源於其中一名受害人打算買車，欲了解借貸記錄時發現竟然有大額欠債；另外兩名受害人則分別收到虛擬銀行寄出的文件而覺得可疑。警方拘捕疑犯前，他一直在機構與各受害人共事，並有攤還少量款項，以避免被察覺。

荃灣警區刑事總督察史廣鴻指出，隨着科技不斷創新，紛紛有虛擬銀行成立，但市民對銀行的運作未必有足夠認知，有機會被騙徒有機可乘。他提醒市民必須要小心保護及處理個人資料，包括身份證、銀行文件及稅務單據。同時提供肖像和錄像都可以開戶口和借貸，市民也必須要小心被盜用。

他呼籲市民，如懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年。