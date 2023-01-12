警沙田打擊交通違例　1男1女涉駕電動滑板車被捕

沙田警區一連三日（1月9日至11日）舉行交通日，新界南總區交通部、沙田警區軍裝巡邏小隊、交通管制隊及交通隊人員在區內針對在快速公路路旁違例泊車及非法駕駛電動可移動工具的相關事項進行交通執法行動，以打擊違例泊車造成的道路阻塞及確保行人和道路使用者的安全。



行動中，人員拘捕一名27歲姓馬本地男子及一名45歲姓唐本地女子，涉嫌駕駛時無駕駛執照、駕駛未登記車輛、沒有第三者保險而使用車輛及駕駛時沒有戴上認可防護頭盔等，並檢獲2部電動滑板車。被補男女已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

另外，人員共發出1,715張定額罰款通知書，主要涉及違例泊車。人員亦向違例者發出10張傳票，包括不小心駕駛、沒有展示有效車輛牌照、在行人路上騎踏單車、沒有遵從交通燈號過馬路等。

警方呼籲，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用，警方將持續嚴厲執法。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章 《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁12個月，市民切勿以身試法。