深水埗偷蟹｜偷蟹賊曾2日3度偷海鮮　海鮮菜館一夜失6隻龍蝦

深水埗昨（11日）發生偷蟹竊案，一名賊人在一所海鮮店近門口位置抱走長腳蟹後逃去無蹤。原來近日深水埗屢次發生偷蟹竊案，再有苦主現身說法。福華街一間海鮮店向《香港01》提供閉路電視片段，賊人一夜間（6日）兩次前往偷海鮮，更帶備大膠袋，分半鐘內隻擸走2隻龍蝦及3隻大蝦，期間視途人如無物，相當猖狂。



今（12日）午福華街其中一間遭殃的海鮮菜館的店主透露，指於上周一連2日（6日至7日）三度遭偷蟹。查看閉路電視，發現該名賊人更帶備大膠袋，於店門水缸徒手取走多樣海觧，3次合共竊走8隻龍蝦及5隻大蝦，損失近3000元。

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該名懷疑連環偷蟹的男賊人於上週（6日）早上近11時進行第一次犯罪，從閉路電視可見，他的髮型及身材都與昨（11日）日的偷蟹賊十分相似，他手持一個白色膠袋走到海鮮店的水缸前，隨即開始徙手捉拿水缸內的海鮮，在分半鐘內不停把店家海鮮放進袋內，整個過程十分投入，視途人如無物，得手後急步離去。

偷蟹賊食髓知味，犯案後翌日（7日）中午12時重施故技，把店家海鮮放進袋內，約一分鐘後離開。至該晚約11時，偷蟹賊第三度偷海鮮，偷了數隻海鮮後疑似驚動到店員，於是拔足逃跑，店員追出查看，惟賊人已逃去。經點算，該晚海鮮店一夜損失了6隻龍蝦及2隻蝦。

該所海鮮店的負責人梁先生指已在點算海鮮時發現數量不對，之後查看閉路電視才發現事件，現已報警處理。梁先生為防範偷蟹賊，將海鮮位置移上較高的水缸，不過對方「照係擒上去偷」，目前損失8隻龍蝦及5隻蝦，損失近3000元。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。