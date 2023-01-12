深水埗偷蟹｜「海鮮大盜」屢順手牽蟹　持行街紙越籍漢落網

深水埗近日出現偷蟹賊，一名男賊昨日於福榮街一間海鮮批發店近門口位置，抱走一隻約值1,500元長腳蟹後逃去無蹤，及後再揭發同區另一間海鮮店，上周起亦被疑似同一名賊人三度偷海鮮，損失近3,000元。警方經調查後拘捕一名32歲外籍男子，據了解，被捕男子為越南籍及持行街紙。



深水埗一間海鮮批發店昨日（11日）於網上發帖，指店舖遭人偷竊長腳蟹，內文指「如有目擊者/有人如果認識佢，請pm（私訊）我，本店已經報咗警」。根據閉路電視影片顯示，事件發生在昨（11日）日下午約5時，當時一名穿黑色外套的中年男子施施然地走進店內門口位置，之後觀察水缸，不消幾秒即彎低身從中抱走一隻長腳蟹，得手後即逃去。一名藍衣男子剛好路過，疑惑地望向抱蟹奔跑的海鮮賊。

福華街另一間遭殃的海鮮菜館的店主今午（12日）向《香港01》透露，指於上周一連2日（6日至7日）三度遭偷蟹。查看閉路電視，發現該名賊人更帶備大膠袋，於店門水缸徒手取走多樣海觧，3次合共竊走8隻龍蝦及5隻膏蟹，損失近3000元。

警方表示，警方昨日下午約5時25分接獲深水埗福榮街47號一餐廳負責人報案，指懷疑有一名男子盜去一隻長腳蟹，市值約1,500元。案件列盜竊，交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。

深水埗警區刑事部聯同深水埗分區特遺隊人員經深入調查後，今日（12日）下午在基隆街與石硤尾街交界拘捕一名32歲外籍男子，涉嫌盜竊。人員經調查後，相信該名男子與1月在福華街69號發生的4宗同類型案件有關，失物包括龍蝦及蟹，總值約2,700元。該名被捕男子現正被扣留調查。