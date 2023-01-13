九龍灣婦墮天橋後遭兩的士輾斃　60歲男司機涉不顧而去被捕

九龍灣本月8日凌晨發生致命車禍，一名52歲女子由天橋墮下後，接連遭兩部的士輾過，其中一名的士司機在現場停車，同日被捕；另一的士不顧而去，60歲涉事男司機至今日（13日）被捕，涉嫌危險駕駛導致他人死亡、發生有人受傷的交通意外後沒有停車及發生有人受傷的交通意外後沒有報案，正被扣查。



東九龍總區交通部特別調查隊第一隊高級督察勞柏霖交代案情。（王譯揚攝）

警方東九龍總區交通部特別調查隊第一隊高級督察勞柏霖表示，1月8日凌晨零時43分，一名72歲姓何男司機駕駛的市區的士駛至九龍灣啟福道MegaBox對開時，輾過52歲姓陳女事主，的士女乘客報警。警方到場發現現場遺下事主財物及12米長血迹。事主其後昏迷送院搶救後不治。姓何的士司機同日涉危險駕駛導致他人死亡被捕。

警方調查發現，事主在同日零時39分由現場一條行人天橋墮下，倒臥在啟福道東行線第三線，在被72歲男司機駕駛之的士輾過前，已被一部市區的士輾過，惟該的士沒有減速，並不顧而去。警方調查後鎖定一部的士，經政府化驗師協助檢驗後，相信就是不顧而去之的士，再經調查後於今午拘捕該的士的60歲姓馮男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外發生後沒有停車及意外發生後沒有報警。勞柏霖呼籲市民如有與案件相關的資料提供，可致電3661 0264與東九龍總區交通部特別調查隊第一隊聯絡。

案發後女事主倒臥啟福道東行線第三線。（讀者提供）

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