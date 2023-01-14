私家車逃避警方追捕　西九龍走廊釀4車撞1人傷　司機棄車逃去

今日（14日）上午9時35分，大角咀西九龍走廊往荃灣方向、新九龍廣場對開發生4車相撞意外，涉及兩輛私家車、一輛校巴和一輛的士；惟其中一輛私家車司機，肇事後棄車逃去。現場消息稱，私家車正被警方追截，遇塞車後企圖撞開車龍不果，棄車逃跑。事件中一名司機手和頸痛送院治理。警方封鎖現場調查，並追緝在逃司機。



涉事車輛包括一輛載有13名學童的校巴、一輛Tesla電動車、一輛的士及疑人棄下的福士私家車。據校巴司機稱，當時西九龍走廊塞車，車輛都停下來，突然該部黑色福士私家車從後駛至，撞的士右邊車身，繞過凌志私家車後撞其校巴左邊車身，再撞Tesla的右後車身，但隨即被困車龍中。

校巴司機續稱，幾秒車後傳來警車響號，有警員落車跑上來。而涉事福士私家車上，一名全身黑裝的男子落車，往荃灣方向跑去。

福士撞Tesla右車身後停下，司機棄車逃去。（黃偉民攝）

的士車頭輕微損毀。（黃偉民攝）

校巴左邊車身損毀。（黃偉民攝）

校巴上有13名學童，幸告無恙。（黃偉民攝）

被撞的士司機憶述事件稱：「有架警車追緊，佢（在逃司機）衝過嚟撞到我架車，跟住再撞校巴同Tesla。個男人開門落車，大約一兩秒又返轉頭，（喺車上）攞咗包嘢，往天橋方向走。」

現場消息稱，涉事私家車在旺角渡船街近山東街，因為違反交通規例，交通警欲截查之際對方加速逃跑，至上址時遇事。據了解，車上有20包懷疑冰毒。

其中一名私家車司機送院。（林澤鋒攝）