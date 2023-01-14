「樂壇教父」Uncle Ray昨午離世　享年98歲

縱橫香港廣播界逾70載、今年98歲的「樂壇教父」Uncle Ray（Ray Cordeiro，郭利民）於昨午（13日）離世。今日（14日）多名資深DJ在Facebook發文悼念，包括曾智華及車淑梅。

Uncle Ray生於1924年，是香港出生的葡萄牙裔唱片騎師，亦為健力士世界紀錄最長壽的唱片騎師，他去年初曾中風入院。



Uncle Ray 縱橫香港廣播界逾 70 載，多年來透過主持電台節目，以音樂慰藉人心。（香港電台提供）

Uncle Ray於2021年以96歲高齡退休，其後在2021年7月接種新冠疫苗，並為衞生署拍攝廣告，呼籲其他長者盡快接種疫苗。直到2022年1月中，Uncle Ray在寓所突然中風，幸得契仔Andy及時發現，即時叫救護車送院救治。

Uncle Ray從事廣播工作逾70載，將一生奉獻予廣播界及香港樂壇，他於1987年獲英女皇頒授MBE勳章、1997年獲香港電台頒發「終生成就獎」、2012年獲香港演藝學院頒發「榮譽院士」、2008年獲香港特區政府頒發「銅紫荊星章」，及於去年獲頒授「銀紫荊星章」。



2022年7月，政府公布授勳名單，破紀錄達889人，政府在憲報中讚揚Uncle Ray：「他畢生致力推動本地流行音樂和為社會大眾提供娛樂，亦培育出不少新晉歌星和樂隊，贏得『樂壇教父』的美譽。」

今日（14日）多名資深DJ在Facebook發文表達懷念。

