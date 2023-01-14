恐嚇小巴司機勝和男「阿燦」被控5項罪　今早提堂

一名自稱有黑幫「勝和」背景、綽號「阿燦」的35歲姓廖男子，上周五（6日）涉於長沙灣恐嚇小巴司機，其後一直潛逃。直至周三（11日），他與另外3名男女涉嫌「販毒」及違反《進出口（戰略物品）規例》被捕，同時他被揭與長沙灣恐嚇案有關。

廖男昨日（13日）被暫控一項「刑事恐嚇」、一項「自稱三合會成員」、一項「無牌駕駛」及兩項「販毒」罪；而其餘一名本地女子及一名非華裔女子則分別被暫控一項「販毒」罪。案件已於今日（14日）上午在沙田裁判法院提堂。另外一名57歲本地男子已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。



涉恐嚇小巴司機的男子被控5罪名，1月14日已在沙田裁判法院提堂。（資料圖片）

據悉，35歲姓廖男子綽號「阿燦」，他早於2017年曾經涉嫌販毒被捕，但後來棄保潛逃被通緝。上周五（6日）他於長沙灣長沙灣道833號一商場對開，疑因切線問題，與1名小巴司機口角，其間有人疑似「撻朵」自稱黑社會「勝和」，令小巴乘客一片嘩然。該案件當時列「刑事恐嚇」及「自稱三合會成員」，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。

警方其後於周三（11日）在大埔拘捕2男2女，年齡介乎30至57歲，涉嫌「販毒」及違反《進出口（戰略物品）規例》，當中包括廖男。他亦懷疑與長沙灣恐案件有關，案件轉交有組織罪案及三合會調查科繼續跟進。