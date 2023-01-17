觀塘翠屏邨37歲無業漢接連兩日劫的士　警方追緝拉人

37歲無業漢假扮乘客，涉嫌過去兩天接連行劫的士司機。他兩次均在觀塘翠屏邨上車，抵達旺角花園街後露出賊相，其中一案掠去司機400元。警方經調查後迅速將疑人拘捕。



旺角警區刑事調查隊督察袁栢瑩。（翁鈺輝攝）

旺角警區刑事調查隊第九隊督察袁栢瑩今日（17日）早上交代案情稱，周日（15日）一名的士司機報案，指於當天早上8時，在觀塘翠屏邨接載一名男子往旺角花園街，抵埗後對方亮出鎅刀，劫去400元後逃走。至昨日凌晨5時20分，旺角花園街亦發生一宗同類的士劫案，賊人同樣在翠屏邨上車，到達花園街後行劫，但因為68歲女的士司機叫救命，賊人事敗逃去。

警方接報後展開調查，昨日下午2時於觀塘翠屏北邨翠柏樓外拘捕目標男子，他37歲姓鄭，當時未能出示身份證。警方隨後將他押返住所，檢獲懷疑為他犯案時穿着的衣物，以涉嫌行劫、企圖行劫及未能出示身分證明文件將他拘捕。疑犯報稱無業，警方相信他獨行犯案，並無同黨。他目前仍然扣留警署調查。

袁栢瑩稱，行劫是嚴重罪行，一經定罪，最高可判終身監禁。

其中一宗劫案發生於周日（15日）早上8時許，一輛的士在觀塘翠屏南邨迴旋處，接載1名男子前往旺角。當車行至花園街與快富街交界時，男乘客露出賊相，亮出一把長約13厘米鎅刀指嚇72歲卓姓男司機，威逼他交出財物，最後掠去400元現金，落車往旺角道方向逃去。司機沒有受傷，待賊人離去後報警。司機稱約20年前曾遇劫一次，並慨嘆保險公司不會賠償遇劫損失。