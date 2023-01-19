大圍Tesla撞女途人　飛彈10米重創不治　司機涉危駕被捕

大圍今晚（19日）發生致命交通意外。晚上10時49分，一輛Tesla電動車在隆亨邨田心街1號對開，撞到一名六旬女途人，傷者昏迷送威爾斯親王醫院，經搶救後證實死亡。事件中車上女乘客胸口痛，即場接受救護員治理，警方正調查車禍原因，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕男司機。



就現場所見，涉事電動車車頭擋風玻璃破裂。電動車沿田心街往顯徑方向行駛，至近隆亨邨對開行人過路處，撞到一名由車頭右至左橫過馬路的女子，傷者飛彈10米外墮地，嚴重受傷大量出血。



傷者姓郭65歲，由救護車送院後不治。據悉她為隆亨邨居民；涉事私家車司機姓戴35，事後被帶走扣查，期間一度須鎖上手拷。私家車女乘客姓胡，為司機的母親，事後亦安排送院治理。現場遺下一對鞋，一隻跌在血泊附近，另一隻則在行人過路處附近，兩者相距10米左右。警方正調查車禍成因，包括是否有人沒有依從交通燈號。

警方經調查後稱，現正調查1月19日晚上在田心發生的一宗致命交通意外，意外中一名65歲女子死亡。晚上約10時49分，一名35歲男子駕駛一輛私家車沿田心街行駛，駛至近一巴士站對開時，撞倒該名正在橫過馬路的女子。她頭部嚴重受傷，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，於晚上11時13分被證實死亡。該名司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。私家車上一名62歲女乘客不適，清醒被送往威爾斯親王醫院治理。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661-1346與調查人員聯絡。