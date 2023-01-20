87歲的士司機灣仔「自炒」涉9車　揭一周內第二次撞車

灣仔謝斐道昨日（19日）晚上10時發生交通意外，一輛空載的士，與私家車碰撞後，87歲老的士司機沒有察覺繼續行駛，不出120米，再撞停泊路邊6部電單車和1部私家車。事件中無人受傷，但揭發該名老司機上星期前亦發生交通意外，的士「自炒」翻側，司機連同女乘客受傷。



87歲司機在場接受調查。

涉事87歲的士司機姓梁，口罩半拉下露出鼻子，老態龍鐘。現場消息稱，他表現固執，聲言駕駛無問題。

事發於昨晚10時許，的士沿告士打道西行，至178號對開與一輛私家車碰撞，但梁翁疑沒有察覺繼續行車，轉彎駛出約120米外、謝斐道346號再掃低路邊6部電單車及一部私家車，途人見狀喝停及報警。警方到場調查，梁翁及私家車姓鄧25歲司機也沒有受傷。

梁翁通過酒精測試，稍後的士「打理人」到場善後。消息稱，梁的駕駛能力備受質疑，據稱他於上周四（12日）曾於金鐘夏慤道撞壆翻側，的士報銷，公司要花十多萬元購置新車。據稱，梁翁在該公司租車約半個月，租全更。對於8日內發生兩次事故，以後也不租車予對方。

翻查記錄，上周四下午4時40分，梁翁駕駛的士沿金鐘夏慤道西行，至海富中心對開撞兩支指示路牌後向右翻側。梁與60歲女乘客被困車內，要由消防員救出，輕傷送院。

年滿70歲 續牌要提供健康證明

根據《道路交通(駕駛執照)規例》(第374B章)(《規例》)，所有駕駛執照持有人，包括的士司機，均有責任確保自己的體格適宜駕駛，才可駕駛車輛。《規例》訂明，年滿70歲或以上的人士，在申請駕駛任何種類汽車的正式駕駛執照時，須附有註冊醫生證明書，證明該人的健康狀況宜於駕駛及控制該種類車輛。

的士司機老化

去年9月，時任運輸及房屋局局長陳帆曾以書面回覆議員質詢透露，全港有逾11萬名年過60歲，持的士駕駛執照人士，佔整體的士司機的55%。當中年過80歲的司機，總數有1,444名，相關數字連續兩年上升，較2018年增加約200多人。

而運輸署截至去年4月30日的數字顯示，本港高齡司機，80至89歲有6,295人；90歲或以上亦有265人。