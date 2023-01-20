87歲的士司機撞車｜入行50年老行尊　今日遭警帶走　代理拒再租車

87歲的姓梁老的士司機9日內，連續發生三次交通意外！有讀者向《香港01》報料指，早於上周三（11日），梁翁在鰂魚涌撞跌一輛電單車，雙方私下和解；翌日，梁翁駕駛同一部的士，於金鐘夏慤道撞壆翻側，他與女乘客一度被困車內。至昨晚（19日）梁翁在灣仔謝斐道連接撞到6部電單車和2部私家車。

短時間內發生多宗交通意外，梁翁是否適宜駕駛惹人憂慮，的士車行「打理人」其後拒絕再租車予梁翁。「打理人」文哥透露，梁翁為入行超過50多年的老行尊，近年駕駛反應緩慢，慶幸「好彩都無傷人，唔好害死人啦！」。意外發生後，警方曾聯絡梁翁但不果，因此他今午（20日）特意相約梁翁出外傾談，警員隨後到場，將梁翁帶返警署接受調查。



的士業難有新血 的士代理嘆有車牌有交租便出租

老齡的士司機駕駛安全現隱憂，被問及為何仍願意租車予梁翁，文哥大嘆全因缺乏入行新血，「咁佢有車牌，又肯交租，點解唔租呀？我地呢行好難搵司機嘛」。不過，他亦質疑，為何運輸署仍會發牌予梁翁，對此感到莫名奇妙。

文哥又指，梁翁為老行尊，入行超過50多年，以往曾任車主。他近年駕駛反應緩慢，主要在港島兜客，在行內十分有名，「在東區走廊行駛得特別慢，頭耷耷」，但仍然選擇「揸特更」，意指駕駛超過一更。文哥表示，不會再租車予梁翁，認為事不過三，「一次就話意外啫，兩次，再嚟？」，又慶幸「好彩兩次都無傷人，唔好害死人啦！」。

據梁翁的家人透露，梁翁已移民加拿大，近年每逢冬天、過年會回港。梁翁早年駕駛的士維生，現時生活無憂，家庭富足，沒有經濟需要。但她慨嘆梁翁為人頑固，拒絕聽親人勸告，堅持做自己想做的事，經常早出晚歸，親人也不清楚他外出駕的士，直至今日在家門發現警方留下字條希望聯絡梁翁，始知他駕的士肇禍，估計他今次會被停牌，並會回加拿大生活。

▼1月11日，的士於鰂魚涌撞跌電單車▼



有讀者透露，的士司機早於1月11日已曾發生交通意外，撞倒一輛電單車。（讀者提供）

▼1月12日，的士於金鐘夏愨道翻側▼



▼1月19日，的士於灣仔謝斐道撞及8車▼

