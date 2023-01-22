可疑私家車拒受查　時速180公里狂飆　司機元朗落網乘客遁逃

青葵公路發生警方追車事件。凌晨零時許，警方新界南交通部特遣隊人員，在青葵公路駕駛警車巡邏，途至荔景對開時，車牌識別系統發現一輛黑色私家車的行車證過期，於是響號截查，惟該車聞聲加速逃走，警員隨即追前，並通報上峰要求增援。



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警車一直尾隨追捕，沿青葵公路駛入長青隧道，途中「隱形戰車」加入。可疑車沿汀九橋行駛，入大欖隧道、博愛迴旋處、雞地，再轉入區內小路，至大棠路與十八鄉路交界，由於紅燈而塞車，可疑車「夾硬」撞前車及「揳車罅」試圖突圍，但不成功，車上兩人棄車，分別向相反方向逃走。

最終警員成功擒獲涉事42歲姓王的司機，但被乘客逃離現場。警方召緝毒犬到場協助搜索，惟於車內未有尋獲違禁物品，但經調查後得悉涉事車輛為未經在港登記車輛，司機亦無駕駛執照。同時，在追捕期間，涉案可疑車輛多次衝紅燈、逆線行駛、切雙白線等，加上超速行車，時速一度高達180公里；此外，警方為司機進行口腔測試，發現有人的樣本對冰毒及可卡因程陽性反應，但司機拒絕進一步提供進行血液測試。警方以涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「無第三保下駕駛」、「拒絕提供血液樣本」及「危險駕駛」等罪名，將司機拘捕帶署扣查。並正追緝在逃男乘客。警方稍後在疑犯租住的酒店房間內檢獲冰毒，數量有待進一步核實。

至於無辜被撞的有3輛私家車及1輛的士，所幸沒有人受傷。警方將案件交由新界北交通意外調查組跟進。

網上有行車記錄儀片段顯示，一輛黑色私家車疑在大欖隧道中線高速行駛，一輛警車及一輛「隱形戰車」先後響號尾隨。而該3輛車在駛過時，均發出相當震撼的巨響。有網民笑言：「隧道裡面咁似啲F1 賽車聲嘅」、「咁快賀歲盃」。但亦有人質疑，該片段的聲效疑似後期加工。