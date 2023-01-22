羅便臣道單位3級火　疑卡拉OK機短路　6人送院包括1名消防隊長

西半山羅便臣道發生三級火警，導致6人不適送院，包括一名消防員。大年初一（22日）中午12時01分，羅便臣道9號薈萃苑23樓一個單位發生火警。單位陷入火海，濃煙噴出窗外，樓上兩三層外牆也告熏黑，連地下大堂亦有煙滲出，有住戶聽到外傭求救聲。消防員接報正在場灌救，羅便臣道封路，現時交通繁忙。火警中6人不適送院，包括一名消防隊長，以及一名因吸入濃煙而失去知覺的中年男子。



消防處於下午1時24分將火警升為3級，火勢於2時20分受到包圍，2時39分受到控制。消防員正動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。警方稱，截至下午1時39分，火警仍然未熄。50多人疏散落樓，尚有20多人及7隻狗未離開，部份人走上天台暫避。

現場消息稱，當時住戶在單位內唱卡拉OK，其間卡拉OK機冒煙起火燒着窗簾，火勢蔓延越燒越猛烈，單位的女傭大叫救命。

住在起火單位樓下的菲律賓籍外傭Nanika表示，案發時僱主不在家，她正準備外出到附近教會聚會，朋友致電通知才得悉大廈起火，稍後跟隨警員及消防指示疏散到地面，途中她看到大廈濃煙四起，嚇得不停顫抖，激動落淚，需要警員在旁安撫情緒。

女傭Nanika跟隨警方指示走火警。（鄭嘉惠攝）

單位冒出濃煙。（翁鈺輝攝）

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