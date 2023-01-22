羅便臣道三級火｜上下兩層受波及　受傷同袍情況穩定　一男昏迷

中環羅便臣道今日（22日）發生火警，釀成6傷包括一名消防員，消防處事後交代案情指，經調查後，火警沒有可疑，不排除火場客廳一部卡啦OK機械運作期間肇禍導致火警，同袍吸入濃煙不適，情況穩定，但有一名男傷者吸入過量濃煙昏迷送院。



消防處署理消防區長趙榮輝（中）、高級救護主任張珏輝（右）和警方中區警區署理總督察林慧儀（左）交代案情。（朱永倫攝）

單位冒出大量濃煙。（讀者何先生提供）

消防處署理消防區長趙榮輝交代案情指，消防處今日中午12時01分接獲報告指，中區羅便臣道5至9號一個單位發生火警，消防員接報4分鐘後到場，起火單位位於23樓，面積大約15米乘10米，派出156名消防人員、128名救護人員，出動2條喉和2隊煙霧隊，使用32輛消防車和12輛救護車，現場火勢猛烈濃煙密布，波及22樓和24樓，消防處接獲多個求助個案，因而動用較多人手，下午1時24分升為三級火警，消防員在各樓層總共疏散40人，另有70人自行疏散，起火原因仍在調查中，不排除廳內一部卡啦OK機械運作期間肇禍導致火警，消防員在火場沒有發現易燃物品，大廈消防裝置運作正常，火警沒有可疑。

至於6名傷者中，其中一人是消防員，趙榮輝指出，同袍吸入濃煙不適，情況穩定；高級救護主任張珏輝亦表示，6名傷者主要吸入濃煙不適，其中一人手部更被燒傷，他們被分別送往瑪麗醫院和律敦治醫院，被問到是否有傷者昏迷送院時，張珏輝指出，有一名男傷者吸入濃煙而昏迷送住瑪麗醫院，其餘傷者送院時情況穩定。

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警方中區警區署理總督察林慧儀表示，軍裝巡邏小隊、港島總區衝鋒隊、機動部隊、港島總區交通部執法及管制組到場維持秩序，為了協助消防同事處理火警和救援工作，警方封鎖舊山頂道往羅便臣道至摩羅廟街一帶，目前仍未解封，駕駛人士切勿前往，避免釀成交通擠塞，警方經調查後，相信是次火警沒有刑事成分，呼籲市民如有資料提供，可致電3661 1600和警方聯絡。