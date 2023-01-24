垃圾車墮斃｜死者病魔纏身　日打兩份工養家　遺下半植物人母親

前日（22日）大年初一黃大仙垃圾車清潔工人墮斃慘劇，據悉55歲死者楊南曾患鼻咽癌及有高血壓，但未有因病停工，繼續做夜間清潔工賺錢維生，即使事發前曾感心口不適，亦無回家休息，最終在垃圾車尾板暈倒並墮下身亡。原來，楊家近年接連遭逢不幸，楊妻兩年前因急病猝逝，而母親是半植物人，須住護老院，死者與妹妹負擔每月額外7000元開支。死者作為家中經濟支柱，縱使百病纏身，仍咬緊牙關辛勤工作，日打兩份工養家，惜不幸身故，未能見證亭亭玉立的女兒今年穿上畢業袍，加入醫護行列。



據了解，55歲的楊南與妻子育有一名女兒，年約20歲，正就讀醫護，將於今年畢業。妻子於兩年前因急病去世，楊現時偕同女兒與胞妹同住於將軍澳一單位。楊母為半植物人，住在護老院接受照料，每月住宿費7,000元，由死者和妹妹合力負擔。

楊雖然健康狀況欠佳，仍堅持日打兩份工賺錢，包括任職夜間清潔工人。上周六（21日）年三十晚，他依舊前往工作，惟至22日凌晨零時許，他突然向同事透露感到心口不舒服，但仍然繼續工作，未有回家休息。最終在凌晨3時許，垃圾車在鳳德道28號黃大仙消防局對開收集垃圾，當時楊站在垃圾車尾板左邊一角工作，突然失去知覺，身體向左邊傾斜，直墮地面，同事見狀嘗試上前救援不果，最終楊頭部着地受傷流血，旋即陷入昏迷，送院搶救後，延至凌晨4時31分證實不治。

工業傷亡權益會表示，對事故深感沉痛，職員在昨日（23日）下午探訪死者家屬了解需要，將繼續跟進並提供適切協助。