坪洲開槍案｜警查案遇襲開三槍　菲籍漢中兩槍送院　另有兩警受傷

離島坪洲發生警員開槍案。大年初三「赤口」（24日）晚上10時許，據報警方在坪洲永安街附近處理噪音投訴案件期間，遇上南亞裔人士襲警。現場消息稱，有警員連開三槍制服疑犯，其中一名持有香港身份證的菲律賓籍男子身中兩槍倒地，當中包括腰部，其後由直升機吊送往港島東區醫院搶救；案中亦有兩名警員受輕傷，由直升機吊送往港島律敦治醫院治理。事後大批警員封鎖現場調查，據悉另外帶走3男3女助查。



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消息稱，中槍菲籍漢43歲，持有香港身份證，其手、腰共中兩槍，送院時清醒；另外兩名受傷警員則為扭傷，並無大礙，經即場治理後，於年初四（25日）凌晨1時許，由直升機送院，其中開槍警員需臥擔架床入院；另一名警員則坐輪椅入院。

據了解，事發時兩名警員接獲報案，前往永安街一劏房單位處理噪音投訴，卻被疑犯追打至街上，期間警員曾動用胡椒噴霧無果，最終其中一名警員開槍制服疑犯。

中槍菲籍漢由直升機吊送往東區醫院治理。（黃江奇攝）

根據目擊者的影片可見，疑犯於中搶後倒地，痛苦呻吟，可見其腰近臀部位置浴血；同時亦有一名警員倒臥旁邊，當時情況未明。在場有警員表示：「永安街、永安街，（傷者）左邊hip位（髖近臀部）中咗槍，清醒，麻煩call白車盡快過嚟，菲律賓人。」事後大批警員身穿避彈衣、荷槍實彈在場搜查，情況緊張。

開槍警員臥搶架床送往律敦治醫院治理。（黃江奇攝）

一名警員坐輪椅送往律敦治醫院治理。（黃江奇攝）