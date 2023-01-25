坪洲開槍案｜目擊者憶述槍擊案　見追逐聞槍聲即拉閘驚疑犯衝入屋

坪洲警員開槍案，永安街街坊黎女士目擊整個事發經過，初時聽到吵鬧聲，開門見到2個警員追逐疑犯，但都「捉佢（菲漢）唔住」。其中1名警員被叉頸，另外1名警員見狀連開3槍擊中疑犯。黎女士聽到槍聲，惟恐有人搶槍，立刻走入房間躲避，不敢多望。



+ 1

大年初三「赤口」（24日）晚上10時許，2名警員到坪洲永安街噪音處理投訴案件期間，其中1名警員被菲律賓籍男子「叉頸」追打，繼而跌倒地上；另1名警員因故連開3槍制服疑犯。

同住永安街的黎女士憶述昨晚事發經過，開初聽到門外吵鬧聲，才得悉有人打架，開門驚見兩個警員追逐疑犯，惟警員追逐無果「捉佢（疑犯）唔住」。疑犯向其中一名警員施襲，將警員「打到瞓地」，並用雙手掐著其警員頸部。她又稱警員未能動用胡椒噴霧制服疑犯，「點出到胡椒噴霧啫？打到佢都還唔到手咁劑，條友幾鬼勁」，另外1名警員最終開3槍全部擊中疑犯。黎聽到槍聲後，她女兒即時拉起大閘，「開槍呀，我哋匿埋啦」，再聽到多下槍聲，全部人即刻走入房間躲避，不敢多望，擔心疑犯會搶奪警槍並衝入單位。

黎女士憶述昨晚案發經過。（黃偉民攝）

黎女士知道疑犯是附近鄰居，居住坪洲多年，「成日都見到，住個邊樓上」，曾在朋友口中得知他住在朋友樓上，經常在單位傳出吵鬧聲，「有人投訴佢都唔肯停」。事件發生後，黎表示自己從來未聽過槍聲，「睇電影先睇到」，對此大為震驚，「 驚呀，驚到訓唔到，成個心係咁跳」，不敢在單位內睡眠，寧願回到她自己家休息。

被問到警員開3槍是否合理，黎女士指開槍警見同事有生命危險，「如果佢唔開槍佢繼續鍊住佢條頸咪整死佢囉。」故開槍不能說不合理，又形容當時「佢（警員）捉佢（菲漢）唔住呀嘛，佢反抗呀嘛，（在街道上）走咗兩轉，走得好快㗎捉佢唔緊㗎！好得人驚㗎嗰個人癲到！好大力㗎！狂跑㗎！都大隻㗎！」