警上水屯門搗兩非法麻雀賭檔　拘16人檢$4,700現金

警方今日（27日）下午在上水及屯門，搗破兩個非法麻雀賭檔，拘捕16名男女，檢獲大批賭具、約4700元現金及約值2萬元的籌碼。



大埔警區特別職務隊人員經調查後，今午突擊搜查上水巡撫街一個單位，搗破一個非法麻雀賭檔，拘捕62歲女負責人及7名賭客，並檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀、一批家具及約4700元現金。

被捕62歲女負責人被暫控一項「經營賭博場所」及一項「在賭博場所內賭博」罪，2男5女賭客（48至74歲）則各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，2月24日在粉嶺裁判法院提堂。

另外，屯門警區反三合會行動組第一隊經調查後，今午進行「犁庭掃穴」行動，突擊搜查屯門石排頭路一個工廈單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，以涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」，拘捕53歲姓林女負責人；單位內1男6女（60至69歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕。全部被捕人正被扣查。警方同時檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀及約值2萬元的籌碼。

警方在屯門搗破一個非法麻雀賭檔，拘捕8名男女，並檢獲一批賭具和約值2萬元的籌碼。（警方提供）

根據香港法例248章《賭博條例》，「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。