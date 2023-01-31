大圍平治逃捕｜由又一城經獅隧追5公里　魁梧漢突圍失敗棄車就擒

今日（31日）下午2時許，大圍紅梅谷路發生6車相撞，涉及一輛平治私家車逃捕撞車。現場消息稱，事件涉及警方港島總區重案組行動，當時探員於九龍塘又一城開始跟隨目標車輛，沿獅子山隧道往沙田方向時展開追逐，追足逾5公里。當駛至紅梅谷路時，前方交通燈號為紅燈，目標車輛疑企圖突圍，硬闖車龍，最終連撞5車，車上的司機及乘客隨即棄車逃亡，便衣探員現身追捕，其後擒獲一名南亞裔男子，將他制服在地。據了解，該名南亞裔男子34歲，持「行街紙」，為涉案車輛司機，涉嫌「瘋狂駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」被捕。有目擊者形容被捕人身型「大份」，但被捕時無反抗。



目擊者李先生形容被捕南亞裔男子身型「大份」，被制服時沒有反抗。（李先生提供）

目擊警方拘捕疑犯情況的李先生表示，他在下午2時許踩單車途經現場，聽到附近有嘈吵聲，望向聲音來源便看見數名便衣警追着一人，他於是上前查看，隨時有數名便衣警在他面前跑過、追着其他人，另有3名便衣警則把一名南亞裔男子制服在地。李稱，當時身型「大份」的南亞裔男子沒有反抗，一名警員跪在男子身上，另一警員則為他鎖上手銬，另有一支伸縮警棍被放在地上。

至下午約4時半，警方把被捕男疑犯押回其私家車，搜車約10分鐘帶回警方的車上，其後再安排他由救護車送威爾斯親王醫院治理。探員並檢走一袋證物，包括衣物及鈔票。

事件中3人受傷，包括被捕男疑犯，他是其中一部涉案私家車的司機；另外兩名傷者分別是其他私家車的女司機和女乘客。事發後一輛Benz私家車停在兩條行車線中間，車頭蓋凹陷損毁、配件四散，前後左右均有其他車。