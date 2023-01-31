蠱惑毒販溶解蠟燭混$350萬冰毒　海關揭三大疑點　成功破案拘兩男

毒販販毒手法層出不窮，將不同顏色蠟燭溶解後混入冰毒，繼而倒模成蠟燭形狀，企圖扮成禮物由墨西哥空運抵港，但海關發現「三大疑點」，總共檢獲6.2公斤冰毒，市值350萬元，先後拘捕兩人，案件明日（1日）在九龍城裁判法院提堂。



海關拘捕兩名男子，其中一人被暫控三項罪名。（王譯揚攝）

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌交代案情指，機場科關員上周四（26日）根據風險管理原則，揀選兩件由墨西哥抵港、報稱禮物的空運郵包，關員經X光檢查後發現影像有可疑，於是打開包裹檢查，見到16座蠟燭，外觀上大致和正常蠟燭無異，但關員憑專業經驗和觀察力發現「三大疑點」，其中之一是案中蠟燭表面凹凸不均勻，懷疑曾被溶過，和報稱禮物的用途有異，而且經強光照射後，部分蠟層物料透光率特別高，光線折射特別明顯，懷疑蠟層密度並不均勻，部分物料甚至並非蠟層，另外，蠟燭表面有幼小結晶體。

關員用工具仔細謹慎搜集結晶體，再利用拉曼光譜儀進行分析，發現結晶體對冰毒呈陽性反應，總共檢獲6.2公斤冰毒，市值350萬元。

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案件交由毒品調查科跟進，昨日（30日）在尖沙咀區進行監控遞送行動，先後拘捕兩名男子，分別是51歲報稱電燈工人的收貨人，以及48歲報稱出租車司機的貨車司機。人員將該名51歲被捕男子押解到其在區內租用的劏房搜證，起出兩套懷疑吸食毒品工具，他被暫控一項販運危險藥物、一項企圖販運危險藥物，以及一項管有適合於及擬用作吸服危險藥物器皿，明日（1日）在九龍城裁判法院提堂，餘下一人則暫時獲釋。

鄒永昌相信毒販將蠟燭溶解後混入冰毒，繼而倒模成蠟燭形狀，企圖蒙混過關，若果得手，需要花費額外時間和人力提煉冰毒，過程複雜，過往甚少有類似案例，相信是次行動堵截一批毒品流入西九龍娛樂場所。他提醒市民切勿收取報酬，參與販毒活動或收取不明貨物，海關繼續和郵政署和物流業界合作打擊偷運毒品案件，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。