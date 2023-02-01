大圍平治逃捕｜「碌卡黨」再多1男被捕　仍有2男1女同黨在逃

「碌卡黨」昨午（1月31 日）駕駛平治逃捕，由九龍塘又一城狂飆至大圍紅梅谷路失事，車上4男1女，只有34歲巴基斯坦裔男司機就擒。警方表示，經進一步調查後，昨晚再於啟德啟晴邨悦晴樓一單位內，拘捕其中1名姓方（24歲）男乘客，他涉嫌「串謀詐騙」，與被捕司機同被扣查；案中尚有2男1女同黨在逃。



警方表示，昨午約2時06分，港島總區情報組人員在九龍塘達之路一帶，進行反扒竊及盜用信用卡行動。期間發現案中姓方男子形跡可疑，上前截查之際，他立即登上巴裔司機所駕駛的私家車，往獅子山方向逃去。人員登上警車向相同方向一帶巡查，途至大圍紅梅谷路及田心街交界時，發現前方發生交通意外。

警方經初步調查後，懷疑可疑車駛至紅梅谷路時，企圖撞開前面4輛私家車及1輛的士無果，車上4男1女隨即下車，往田心邨方向逃去。人員追截後，於隆亨邨近屋邨管理諮詢委員會秘書處對開，截獲涉案巴裔男司機，以涉嫌「串謀詐騙」、「狂亂駕駛」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險駛」將其拘捕；同日晚上，再於啟晴邨拘捕案中姓方男乘客。

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意外中，被捕司機、一名姓46歲女司機及一名姓35歲女乘客受傷，被送往威爾斯親王醫院治理。警方呼籲，任何人如目睹事發經過或有資料提供，可致電2860 7865與調查人員或任何一間警署聯絡。