IG男網友訛稱患肺癌　51歲女子被呃近千萬元「醫藥費」

騙徒手法曾出不窮，有人自稱韓男，更模仿韓劇悲慘情節，利用他人同情心騙巨額醫藥費。一名男騙徒在Instagram上結識一名51歲女子，並發展成網絡情人。二人轉在WhatsApp保持聯繫，男方後來自稱肺癌晚期，需要醫療費進行緊急器官移植。女事主先後35次轉賬逾700萬元予男方；後來對方再自稱生命危在旦夕，聲稱會將約4,700萬遺產償還給張女，卻實際再誘騙近200萬元「行政費」。女事主10個月內被騙近千萬元後始覺受騙，警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。



一名51歲姓張的退休女子，早前在社交媒體Instagram上認識一名自稱在波蘭任職工程師的韓國籍男網友。張女與對方十分投契，遂轉用WhatsApp進一步聊天，更發展成「網絡情人」。相識一段時間後，該名男網友向張女稱患上肺癌，而且已是晚期階段，需要醫療費進行緊急器官移植，否則性命攸關。

救男友心切的張女不虞有詐，於2021年9月至 2022年2月期間共35次將700多萬港元轉入8個銀行賬戶。至2022年5月，騙徒自稱只剩3個月生命，並承諾會把所有資產（600萬美元，約4,700萬元港幣）轉移給張女來償還醫藥費，但要求近200萬行政費。

張女在騙徒的指示下，分別於 2022年5月至7月期間，共9次向兩個銀行賬戶匯入共近200萬港元。張女在十個月內將合共約964萬元存入對方指定的多個本地銀行戶口，金錢是其個人儲蓄。不過男網友其後與事主失去聯絡，張女在早前終覺受騙，日前（1月13日）報案求助。

經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由西區警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。