新蒲崗三級火｜火場環境曝光　樓下錄音室器材被浸毀　四美街解封

新蒲崗永顯工廠大廈上周六（28日）發生三級火警，焚燒15小時終被救熄。大廈位處的一段四美街自火警起一直封閉，直至今早終於解封，交通回復正常。有工人則在大廈外牆重新搭棚。

記者今早（1日）到起火樓層視察，發現其中兩個單位嚴重焚毀，牆壁及天花一片焦黑，機器全部報銷，窗框變形，玻璃盡碎，單位內的鐵架亦燒至變形，地下滿佈雜物及積水，現場仍傳出陣陣燒焦味。



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記者今早到大廈9樓起火樓層視察，由於現時仍未完全供電，電梯大堂烏燈黑火，牆壁及天花嚴重熏黑，但見到多名清潔工人在清理地下積水。消防在9樓救火時，爆開所有單位的大門及鐵閘，事後留下告示通知各租客。記者發現C室及E室嚴重焚毀，內部一片狼藉，猶如廢墟。其中E室內，可見多條橙色鐵枝，疑有加固之用。現場仍傳出陣陣燒焦味。

火警當日，消防員射水灌救15小時，大量水流向9樓以下的樓層，導致不少租戶的物件被浸濕。在2樓經營錄音室的蔡先生不時與著名Youtuber合作，他表示自己落手落腳為錄音室裝修及間房，開業僅兩周就遇上火警，單位內的石膏板、電線、火牛、結他、收音咪、相機等器材均被浸濕。他指消防今次用鹹水救火，被浸濕的物件幾乎全要報銷，損失約十多萬元。他續指，早前因裝修無法為Youtube頻道小薯茄錄音，現時錄音室器材又因火警蒙受損失，估計需要整理。