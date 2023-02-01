最細14歲｜涉收$1.5萬報酬販毒　3初中生被捕　海關檢$300萬毒品

海關追查一批來自泰國、報稱化妝品的貨品內發現一批海洛英，昨日（1月31日）在秀茂坪拘捕提貨的一男一女，搜屋期間再搜出冰毒，並拘捕收貨男子的胞兄。3名被捕人年僅14及15歲，全部是初中學生，案中檢獲的毒品總值300萬元。



海洛英藏在拳擊用的手靶內。（梁偉權攝）

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海關毒品調查科調查主任沈焜交代案情稱，被捕3人年齡介乎14至15歲，其中14歲少年負責簽收貨物及送到住所，同齡女友人是同行者，另外於住所內被捕的15歲少年，是14歲少年的的胞兄。

沈焜表示，海關於本月22日，在機場查驗一批報稱化妝品的貨物，發現其中3箱內的4個拳擊運動用的踢靶，在X光影像下有可疑，打開後發現內有4磚共重1.5公斤的海洛英。海關繼續追查，結果昨日在秀茂坪拉人，當中一人由女友人陪同下簽收貨品，押他回家搜查下，在房間抽屜內再發現3公斤冰毒及一批包裝工具，其胞兄在住所內；1.5公斤海洛英及3公斤冰毒，市值共300萬元。

他指出，越來越多年青人，尤是未成年人涉及毒品販運活動，他們誘金錢利誘，並誤以為未成年不用負刑責。據了解，少年簽收該批毒品可獲15,000元報酬，然後提供「一條龍」服務，包括包裝及出售，再獲5位數字的報酬。少年的胞兄及女友人參與的程度，有待進一步調查。他提醒市民，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高罰款500萬元及判處終身監禁，切勿以身試法。