南非抵港男走私62隻瀕危鸚鵡蛋及雛鳥　被判囚16個月

​一名本地男子2020年從南非抵港，背包裏藏有62隻鸚鵡蛋及剛孵化的雛鳥，在機場被截獲，漁護署調查後，確認有關雀鳥品種為頻危物種，男子違反《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），今日（1日）於區域法院被判罪名成立，被判監禁16個月。



男子今日（1日）於區域法院判罪名成立，被判監禁16個月。（資料圖片）

2020年11月8日，一名本地男子從南非約翰內斯堡飛抵本港，在香港國際機場入境大堂被截查，並在其背包搜出一個白色金屬箱，箱內藏有62隻雀鳥蛋及剛孵化的雛鳥。由於有關雀鳥蛋及雛鳥可能涉及違反《條例》而被檢取作進一步調查。

漁護署跟進調查後，確認有關雀鳥蛋及雛鳥均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》列明鸚鵡物種，並根據非法進口《條例》列明附錄II物種標本對該男子作出起訴。該男子於區域法院被判罪名成立，今日判其監禁16個月。

署方指鸚鵡種群因非法貿易所引致的野外盜獵而大幅減少。除4個物種外，所有鸚鵡物種均已於1981年被列入《公約》附錄，在香港受《條例》規管。任何人如非按照《條例》的規定進出口或管有瀕危物種，均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。