青衣奪命車禍| 田螺車疑撞斃八旬翁後駛離現場　涉案司機凌晨被捕

警方表示，正調查2月1日在青衣發生的致命交通意外，意外中一名80歲男子死亡。下午約6時36分，一名63歲男司機駕駛一輛重型貨車沿涌美路西行，當駛至長康邨康富樓時，據報失控撞向該名正在過路的80歲男子。意外後，該重型貨車離開現場。該名男子全身多處受傷，昏迷被送往仁濟醫院救治，於晚上7時08分被證實死亡。該名男司機今日（2月2日）涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「交通意外後不顧而去」，及「交通意外後未有報案」被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-1344或3661-1346與調查人員聯絡。



據了解，警方於今日（2日）凌晨零時左右，拘捕該名涉案司機。意外發生在昨日（1日）下午，一輛田螺車當時沿青衣涌美路行駛，途至長康邨康富樓對開時，疑撞倒一名橫過馬路的老翁。田螺車司機未有停車繼續行駛，老翁遭捲入車底及拖行約15米距離，及後倒臥馬路，田螺車駛離現場。尾隨車輛揭發事件。老翁頭顱爆開，倒在地上奄奄一息，由救護車送往仁濟醫院後證實不治。

老翁意外後倒臥現場血泊。(網上車CAM片段截圖)

目擊者陳先生憶述，當時他駕駛私家車，尾隨田螺車，對面線車輛突然響號，有途人大喊「撞到人」，當時田螺車駛離。陳赫見老翁躺在路面上，重傷昏迷，身體呈屈曲狀，頭顱爆開，於是報警求助。陳形容，當時交通燈為綠燈，田螺車車速不快，撞到老翁後並沒有減速跡象，懷疑田螺車並沒為意車禍發生。