收數集團開群組「派單」僱年輕人淋油　4少年被捕最細14歲

非法收數集團「與時並進」，模仿外賣速遞經營模式，先招攬一批年青人進入通訊群組，繼而派發「任務」，年青人可以隨時「接單」，但昨日（1日）「出師不利」，打算在秀茂坪一個屋苑上門淋油時，被警方截停當場「斷正」，警方經調查後，先後拘捕4名少年，年紀最輕只有14歲，目前仍在中學讀書。



涉案4名少年年齡介乎14至17歲，其中三人是中學生，餘下一人已經輟學，當中17歲被捕男子住在涉案屋苑，但並非目標大廈，懷疑他在知情下將屋苑住戶證交給兩名14歲同黨犯案，所有被捕人現正被扣留調查，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。據了解，其中3名被捕少年有黑幫新義安背景，甚至是非法收數集團的骨幹成員，他們本身互相認識。

秀茂坪警區反三合會行動組第一隊督察盧業威交代案情指，昨日（1日）下午，秀茂坪分區特遣隊在區內一個屋苑巡邏期間，見到兩名14歲少年形迹可疑，於是上前截查，在其身上檢獲一批非法收數工具，包括紅油、收數紙和不屬於他們的屋苑住戶證，於是以涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪名作出拘捕，秀茂坪警區反三合會行動組接手調查，經深入調查和情報分析後，今日（2日）鎖定另外兩名同黨，在凌晨約1時分別在紅磡區及牛頭角區拘捕16歲及17歲少年，涉嫌「串謀刑事毀壞」罪名。

秀茂坪警區反三合會行動組第一隊督察盧業威交代案情。（朱永倫攝）

警員揭發集團為了減低主腦被捕風險，先招攬一批年輕人，再以「派單」形式經營非法收數業務，以不同電話通訊群組派發「任務」，手法類似食物速遞，若有人有興趣，就可以「接單」，事成後收取500至1000元報酬，該個群組大約有10名成員。

盧業威指出，警方發現相關「派單」犯案趨勢愈來愈多，提醒市民特別是年青人，一旦觸犯香港法例第200章第60條「摧毀或損壞財產」，最高可被判囚10年，切勿以為非法收數是一般兼職，若年輕人受到三合會招攬，必須向父母或警方求助，保安員若見到陌生人手持持有住戶證，都要核實對方身分，切勿讓歹徒有機可乘。