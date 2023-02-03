旺角寵物店疑現偷狗婦　盜走兩個月大「約瑟爹利」BB

旺角發生偷狗案。昨（2月2日）晚約10時，警方接獲通菜街132號地下一間寵物店的姓黃（29歲）男負責人報案，指店內一隻約瑟爹利犬不翼而飛，經翻看閉路電視片段後，懷疑一名女子擅自將該隻約瑟爹利取走。警方趕抵調查後，將案件列作「盜竊」處理，旺角警區刑事調查隊正追緝一名年約20至30歲、中等身材、案發時身穿灰衫灰褲的女子歸案。



負責人黃先生回覆《香港01》查詢時表示，被偷走的約瑟爹利為雄性、約兩個月大，值約2.2萬元。狗狗被安置於一個下層的玻璃櫃內，惟該櫃鎖頭失靈，故未能鎖上，躺門可自行開啟。昨晚約9時40分左右，職員赫見狗狗不知所終，立即翻看「天眼」片段，赫見一名女子於晚上約9時30分左加在該櫃前蹲低，起身後即轉身離開，約瑟爹利亦隨即蹤杳。

據黃先生提供的「天眼」片段可見，涉事玻璃櫃位處最近門口的位置，分上、兩下格，約瑟爹利被放於下格位置。可疑女子首先進入店內左顧右盼，並曾經觸摸涉事玻璃櫃，其後再有兩名顧客入內，角度恰巧擋住該櫃，可疑女即突然面向玻璃櫃蹲低，起身後隨即匆匆離開，她由入店至離開全程近30秒，「偷狗」動作更只有短短5秒。但因被另外兩名顧客及店內花卉遮擋，未能拍到可疑女子抱走狗狗一幕。

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黃先生指，現階段並非擔心金錢問題，而是擔心狗狗受到不恰當對待，「錢唔係問題，係擔心有人虐待佢，同埋就算鍾意狗都唔應該咁做！」他其後亦在社交平台上載被盜約瑟爹利的相片，寄語「希望你新主人可以好好對你，你都要健健康康長大，繼續做隻活潑可愛嘅乖狗仔，抱歉不能跟你說聲再見」。